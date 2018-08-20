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Оккупанты среди бела дня обстреляли спасательную станцию на Луганщине

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Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую
Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую / Facebook

Днем 20 августа пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь по Станице Луганской.

Об обстреле в своем Facebook сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

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По его данным, обстрел произошел примерно в 14:30. Оккупанты били по водолазно-спасательной станции в Станице Луганской.

Стреляли также по жилищному сектору, в сторону которого выпустили 12 боеприпасов.

Вероятно, противник использовал минометы калибра 82 миллиметра с применением осколочно-фугасных снарядов, которые разрывались в воздухе.

"В результате обстрела была повреждена линия электропередач, осколки посекли огороды. Повреждений жилых домов не зафиксировано. К счастью, никто из людей не пострадал", – отметил Юрий Гарбуз.

20 августа стало известно, что силы ОС взяли под контроль село Шумы Донецкой области и в целом более 10 квадратных километров в так называемой "серой зоне".

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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