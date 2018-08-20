Окупанти серед білого дня обстріляли рятувальну станцію на Луганщині

Вдень 20 серпня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по Станиці Луганській.

Про обстріл у своєму Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

Читайте також: Російські окупанти на Донбасі готують масштабну "мобілізацію", – розвідка

За його даними, обстріл стався приблизно о 14:30. Окупанти гатили по водолазно-рятувальній станції у Станиці Луганській.

Стріляли також по житловому сектору, в бік якого випустили 12 боєприпасів.

Ймовірно, противник використав міномети калібру 82 міліметри із застосуванням осколково-фугасних снарядів, які розривалися у повітрі.

"Унаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, осколками посічено городи. Пошкоджень жилих будинків не зафіксовано. На щастя, ніхто з людей не постраждав", – зазначив Юрій Гарбуз.

20 серпня стало відомо, що сили ОС взяли під контроль село Шуми Донецької області і загалом понад 10 квадратних кілометрів у так званій "сірій зоні".