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Окупанти серед білого дня обстріляли рятувальну станцію на Луганщині

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Окупанти обстріляли Станицю Луганську
Окупанти обстріляли Станицю Луганську / Facebook

Вдень 20 серпня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по Станиці Луганській.

Про обстріл у своєму Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

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За його даними, обстріл стався приблизно о 14:30. Окупанти гатили по водолазно-рятувальній станції у Станиці Луганській.

Стріляли також по житловому сектору, в бік якого випустили 12 боєприпасів.

Ймовірно, противник використав міномети калібру 82 міліметри із застосуванням осколково-фугасних снарядів, які розривалися у повітрі.

"Унаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, осколками посічено городи. Пошкоджень жилих будинків не зафіксовано. На щастя, ніхто з людей не постраждав", – зазначив Юрій Гарбуз.

20 серпня стало відомо, що сили ОС взяли під контроль село Шуми Донецької області і загалом понад 10 квадратних кілометрів у так званій "сірій зоні".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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