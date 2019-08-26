Оккупанты учились ракетами уничтожать противника над Крымом

В оккупированном Россией Крыму на военном полигоне истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет. В частности, они тренировались целиться в условного противника.

В учебно-боевых задачах оккупантов были задействованы 10 российских самолетов Су-30СМ, об этом сообщает ТАСС.

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Так, во время полетов летчики страны-оккупанта тренировались перехватывать и уничтожать воздушные цели условного противника. Самолеты отработали "комплекс мер по поиску, выявлению и обезвреживанию воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".

Отметим, на оккупированный полуостров продолжают стягивать оружие. Оккупанты размещают новейшие зенитно-ракетных комплексы С-400, развивают по меньшей мере четыре базы самолетов-истребителей.

Кроме того, в аннексированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военных, а еще дополнение флота 10 новыми кораблями, способными запускать крылатые ракеты большой дальности "Калибр"

В то же время оккупанты на полуострове продолжают незаконный призыв в российскую армию. Только в 2019 году россияне заявили о призыве 3 тысяч 400 крымчан. В целом за время оккупации в российскую армию призваны 18 тысяч 900 жителей полуострова.

Как Россия захватила Крым? Весной 2014 года переброшенные из России и крымских баз войска без опознавательных знаков начали оккупировать Крымский полуостров. Также было создано вооруженное российское формирование "самооборона Крыма". Впоследствии они получили название "зеленые человечки". 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся псевдореферендум, по сфальсифицированным "результатам" которого Россия включила Крым в свой состав.