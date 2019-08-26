11:02
26 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Окупанти вчились ракетами знищувати противника над Кримом

      32 Читать новость на русском
      Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет
      Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет / Ілюстративне фото

      В окупованому Росією Криму на військовому полігоні винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет. Зокрема, вони тренувались цілитись в умовного противника.

      У навчально-бойових завданнях окупантів були задіяні 10 російських літаків Су-30СМ, про це повідомляє ТАСС.

      Дивіться також: "Карнавал злидарів": у Криму скаржаться на провал сезону та нахабних росіян – фото

      Так, під час польотів льотчики країни-окупанта тренувались перехоплювати і знищувати повітряні цілі умовного супротивника. Літаки відпрацювали "комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря-повітря".

      Зазначимо, до окупованого півострова продовжують стягувати зброю. Окупанти розташувують новітні зенітно-ракетних комплекси С-400, розбудовують щонайменше чотири бази літаків-винищувачів.

      Окрім того, в анексованому Криму утримують понад 30 тисяч російських військових, а ще доповнення флоту 10 новими кораблями, здатними запускати крилаті ракети великої дальності "Калібр"

      Водночас окупанти на півострові продовжують незаконний призов до російської армії. Лише у 2019 році росіяни заявили про призов 3 тисяч 400 кримчан. Загалом за час окупації до російської армії призвано 18 тисяч 900 жителів півострова.

      Як Росія захопила Крим?
      Навесні 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз війська без розпізнавальних знаків почали окуповувати Кримський півострів. Також було створено збройне російське формування "самооборона Криму". Згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, за сфальсифікованими "результатами" якого Росія включила Крим до свого складу.

      blog_ava
      Американець став єдиним пасажиром на борту літака: кумедне відео незабутньої подорожі
      сьогодні
      4056
      Теги: Новини України Зброя Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сьогодні , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 1152
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 10:09 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      2920
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сьогодні , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 2626
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 серпня , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3707
      Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      25 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      3075
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук