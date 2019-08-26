Окупанти вчились ракетами знищувати противника над Кримом

В окупованому Росією Криму на військовому полігоні винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет. Зокрема, вони тренувались цілитись в умовного противника.

У навчально-бойових завданнях окупантів були задіяні 10 російських літаків Су-30СМ, про це повідомляє ТАСС.

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Так, під час польотів льотчики країни-окупанта тренувались перехоплювати і знищувати повітряні цілі умовного супротивника. Літаки відпрацювали "комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря-повітря".

Зазначимо, до окупованого півострова продовжують стягувати зброю. Окупанти розташувують новітні зенітно-ракетних комплекси С-400, розбудовують щонайменше чотири бази літаків-винищувачів.

Окрім того, в анексованому Криму утримують понад 30 тисяч російських військових, а ще доповнення флоту 10 новими кораблями, здатними запускати крилаті ракети великої дальності "Калібр"

Водночас окупанти на півострові продовжують незаконний призов до російської армії. Лише у 2019 році росіяни заявили про призов 3 тисяч 400 кримчан. Загалом за час окупації до російської армії призвано 18 тисяч 900 жителів півострова.

Як Росія захопила Крим?

Навесні 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз війська без розпізнавальних знаків почали окуповувати Кримський півострів. Також було створено збройне російське формування "самооборона Криму". Згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, за сфальсифікованими "результатами" якого Росія включила Крим до свого складу.