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      Крим "наїжачився ракетами": Росія суттєво посилила свої війська на окупованому півострові

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      С-400 – російські зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії – розташовані в Криму
      С-400 – російські зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії – розташовані в Криму / Planet Labs

      Розташування новітніх зенітно-ракетних комплексів С-400, розбудова щонайменше чотирьох баз літаків-винищувачів, дислокація понад 30 тисяч військових, а ще доповнення флоту 10 новими кораблями, здатними запускати крилаті ракети великої дальності "Калібр". У такий спосіб протягом минулих 18 місяців Росія закріплювалася в окупованому українському Криму.

      Зараз в Криму перебувають щонайменше 30 тисяч російських військових, і це вже удвічі більше, ніж було станом на 1991 рік. Але Москва не зупинятиметься і планує направити туди ще 13 тисяч. Про це розповіло видання Defense One з посиланням на джерело в розвідці США.

      Читайте також: Анексований Крим стає тягарем для росіян: вражаючі результати дослідження

      Також Росія протягом минулих 18 місяців перекидала додаткові війська й озброєння на територію Кримського півострова. Супутникові знімки компанії Planet Labs, зроблені в період з січня 2018 року по квітень 2019 року, засвідчують це.

      Що відомо про кількість російської зброї у Криму?

      Зенітно-ракетні комплекси

      На знімках, пише Defense One, помітні розташування новітніх зенітно-ракетних комплексів великого і середнього радіуса дії С-400. І їх більше, ніж вважалося досі – щонайменше 5. Але крім С-400 Росія розташувала і С-300 (зенітно-ракетний комплекс радянського зразка), також у 5 місцях.

      Військова авіація

      Також на фото видно бази винищувачів у чотирьох різних місцях півострова. Журналісти запевняють, що джерело в розвідці США розповіло про встановлений факт базування в Криму 81 російського військового гелікоптера та літака.

      Бойовий флот

      Інше джерело розповіло про те, що Чорноморський флот Росії нещодавно отримав 10 кораблів, здатних запускати крилаті ракети великої дальності "Калібр". Кораблі з "Калібрами" можуть, цитує інформатора ЗМІ, "завдавати ударів по цілях за межами Чорного моря – зокрема, по країнах південної Європи та по Сирії – навіть не залишаючи Севастополя".

      Розташування російських військ та зброї у Криму: фото Planet Labs

       

      Сара Бідгуд, експерт із Центру Джеймса Мартіна з вивчення проблем нерозповсюдження зброї, прямо назвала нарощування сил Росією значним і заявила, що таке нарощування зобов'язує союзників НАТО у регіоні чинити на альянс значний тиск, вимагаючи адекватної реакції.

      Інший фахівець із цього ж центру Джеффрі Льюїс заявив, що Крим буквально "наїжачився ракетами".

      Навіщо Росія посилює військову присутність у Криму?

      Контроль над регіоном

      Журналісти дійшли висновку, що нарощування сил у Криму надає Москві більший контроль над Чорним морем. Ще ж і надто – певну перевагу у боротьбі за контроль над ситуацією на Близькому Сході. 

      Відчуття вразливості

      Найімовірніше, Кремль, на жаль, демонструє, що не має наміру повертати відібрані в України території – кажуть експерти Defense One. Однак, зазначають вони, розгортання військ Росії у Криму також може свідчити і про наявність у Кремля остраху та "відчуття вразливості" перед спільними зусиллями України та НАТО у протистоянні російській агресії.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Анексія Криму Зброя Новини Криму
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