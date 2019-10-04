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      Оккупанты установят в Крыму радар системы предупреждения о ракетном нападении

      9 Читати новину українською
      Радиолокационная система "Воронеж-М"
      Радиолокационная система "Воронеж-М" / vpk-news.ru

      Российские оккупанты намерены построить вблизи Севастополя радиолокационную станцию "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

      Заместитель командующего Космических войск РФ генерал-майор Игорь Морозов сообщил, что радиолокационную станцию (РЛС) в Крыму построят к 2024 году. Еще две РЛС установят под Мурманском и Воркутой.

      Стоит знать: Российские ракеты в Крыму могут поразить цели на территории Евросоюза, – представитель президента

      РЛС "Воронеж-М" – надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

      Важно: Россия стягивает военную технику в аннексированный Крым: по полуострову гоняют целые колонны с вооружением

      Что известно про милитаризацию Крыма российскими оккупантами?Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которая направляется к оккупированному Крыму или же мигрирует из одного населенного пункта полуострова к другому. Сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих. При этом за период оккупации значительно увеличили количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации. Российские оккупанты даже переоборудовали аэропорт "Бельбек" для собственных военных нужд.

      В Крыму за последние пол года также перебросили несколько истребителей и вертолетов Ми-8 для нужд Росгвардии. В анеексированном Крыму также стоят береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион". Рассматривается вопрос о создании отдельной бригады "Искандеров".

      Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявлял, что дальнейшая милитаризация крымского полуострова может быть основанием для ужесточения санкций против России. По его словам, на полуострове есть места, где можно хранить ядерное оружие. Там также дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты дальностью более 2 тысяч километров.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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