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      Россия стягивает военную технику в аннексированный Крым: по полуострову гоняют целые колонны

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      Колонна российской военной техники
      Колонна российской военной техники / "Крым. Реалии"

      Большую колонну военной техники на днях заметили жители оккупированного Крыма. Крупногабаритные машины, включая ракетные комплексы спокойно передвигались по полуострову.

      В составе колонны было не менее шести тягачей различного назначения и восемь грузовых машин, часть из которых оснащены антеннами, передают "Крым. Реалии". Среди них – ракетные комплексы на базе тягачей "Ураган".

       К теме: В Крыму произошло смертельное ДТП с участием военной техники оккупантов: фото

      Колонна двигалась в сторону населенного пункта Щелкино. Местные считают, что российские оккупанты передислоцирует зенитно-ракетные части.

      По словам местных, технику оккупанты перемещали в Щелкино

      Между тем российские военные не спешат комментировать ситуацию. Известно лишь, что 13 сентября ракетные и артиллерийские дивизионы "Бастион", "Бал" и "Берег" Черноморского флота России проводили учения на полигонах оккупированного Крыма.

      Важно! Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, направляющейся в оккупированный Крым или же мигрирующейт из одного населенного пункта полуострова к другому. Сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Российские оккупанты даже переоборудовали аэропорт "Бельбек" для собственных военных нужд. В Крым за последние полгода также перебросили несколько истребителей и вертолетов Ми-8 для нужд Росгвардии.

      Последний раз колонну военной техники из России заметили на Крымском мосту в конце августа.

       Милитаризация Крыма: Армия РФ проводит масштабные военные учения в Черном море: сколько военных задействовано

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
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