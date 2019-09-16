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      Росія стягує військову техніку в анексований Крим: півостровом ганяють цілі колони з озброєнням

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      Колона російської військової техніки
      Колона російської військової техніки / "Крим. Реалії"

      Велику колону військової техніки днями помітили жителі окупованого Криму. Великогабаритні машини, включно з ракетними комплексами спокійно пересувалися півостровом.

      У складі колони було не менше шести тягачів різного призначення і вісім вантажних машин, частина з яких оснащені антенами, передають "Крим. Реалії". Серед них – ракетні комплекси на базі тягачів "Ураган".

      До теми: У Криму трапилась смертельна ДТП за участю військової техніки окупантів: фото

      Колона рухалася в бік населеного пункту Щолкіне. Місцеві вважають, що російські окупанти передислоковують зенітно-ракетні частини.

      За словами місцевих, техніку окупанти переміщували у Щолкіне

      Тим часом російські військові не квапляться коментувати ситуацію. Відомо лиш, що 13 вересня ракетні та артилерійські дивізіони "Бастіон", "Бал" і "Берег" Чорноморського флоту Росії проводили навчання на полігонах окупованого Криму.

      Важливо! Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму або ж мігрує з одного населеного пункту півострова до іншого. Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації.

      Російські окупанти навіть переобладнали аеропорт "Бельбек" для власних військових потреб. До Криму за останніх пів року також перекинули декілька винищувачів та вертольотів Мі-8 для потреб Росгвардії. 

      Востаннє колону військової техніки з Росії помітили на Кримському мосту наприкінці серпня.

      Мілітаризація Криму: Армія РФ проводить масштабні військові навчання у Чорному морі: скільки військових задіяно

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Зброя
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