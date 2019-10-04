Окупанти встановлять у Криму радар системи попередження про ракетний напад

Російські окупанти мають намір побудувати поблизу Севастополя радіолокаційну станцію "Воронеж-М" системи попередження про ракетний напад.

Заступник командувача Космічних військ РФ генерал-майор Ігор Морозов повідомив, що радіолокаційну станцію (РЛС) у Криму побудують до 2024 року. Ще дві РЛС встановлять під Мурманськом і Воркутою.

Варто знати: Російські ракети у Криму можуть влучити у цілі на території Євросоюзу, – представник президента

РЛС "Воронеж-М" – російська надгоризонтна радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад. Радар здатний виявляти космічні та аеродинамічні об'єкти, у тому числі балістичні і крилаті ракети.

Важливо: Росія стягує військову техніку в анексований Крим: півостровом ганяють цілі колони з озброєнням

Що відомо про мілітаризацію Криму російськими окупантами?Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, що направляється до окупованого Криму або ж мігрує з одного населеного пункту півострова до іншого. Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації. Російські окупанти навіть переобладнали аеропорт "Бельбек" для власних військових потреб.



До Криму за останніх пів року також перекинули декілька винищувачів та вертольотів Мі-8 для потреб Росгвардії. В анексованому Криму також стоять берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон". Розглядається питання про створення окремої бригади "Іскандерів".



Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що подальша мілітаризація кримського півострова може бути підставою для посилення санкцій проти Росії. За його словами, на півострові є місця, де можна зберігати ядерну зброю. Там також дислокуються військові кораблі, що можуть нести ракети дальністю понад 2 тисячі кілометрів.