Оккупанты устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен военный

Несмотря на "перемирие" оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции. Так, в течение 19 августа они совершили 6 обстрелов, а также использовали для своей атаки дрон, оборудованный гранатометом.

Враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник использовал беспилотный летательный аппарат. Он был снаряжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25) и автоматическим гранатометом. В результате такой атаки ранения получил украинский воин. Об этом информирует штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" под обстрел попали Новотроицкое, Водяное, Талаковка и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировали.

Внимание! На Донбассе продолжается бессрочное перемирие. Оно началось 21 июля вдоль всей линии разграничения. Несмотря на это, пророссийские оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции. Так, от их огня за время перемирия погибли 12 украинских воинов.



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала