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      Окупанти влаштували повітряну провокацію на Донбасі: поранений військовий

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Попри перемир’я окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Так, упродовж 19 серпня вони здійснили 6 обстрілів, а також використали для своєї атаки дрон, обладнаний гранатометом.

      Ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Поблизу Павлополя противник використав безпілотний літальний апарат. Він був споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25) та автоматичним гранатометом. В результаті такої атаки поранення отримав український воїн. Про це інформує штаб ООС.

      До теми: Захоплював Слов’янськ і переправляв з Росії зброю: СБУ затримала проросійського бойовика

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстріл потрапили Новотроїцьке, Водяне, Талаківка і Павлопіль.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксували.

      Увага! На Донбасі триває безстрокове перемир'я. Воно розпочалося 21 липня вздовж усієї лінії розмежування. Попри це проросійські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Так, від їх вогню за час перемир'я загинуло 12 українських воїнів.

      окуповані території Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Путін вперше зреагував на масові протести в Росії
      19 серпня
      7572
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики авіація Зброя Постраждалі
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