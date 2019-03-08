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      Оккупанты в Крыму будут отмечать годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

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      Оккупационные власти Крыма анонсируют событие в годовщину со дня рождения Шевченко
      Оккупационные власти Крыма анонсируют событие в годовщину со дня рождения Шевченко / Крым. Реалии

      Российские власти в украинском Крыму официально объявили о намерении отметить 205-ю годовщину Дня рождения Тараса Шавченко и пригласили туда "всех желающих".

      "Мероприятие" оккупанты проведут 9 марта в Керчи, сообщают "Крым Реалии".

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      "Украинская община города Керчи (пророссийская организация, – 24 канал) 9 марта в 10:00 приглашает всех желающих почтить память выдающегося украинского деятеля возложением цветов в сквере имени Тараса Шевченко", – говорится в сообщении местной русской администрации.

      Отметим, год назад день рождения Шевченко в его память в оккупированном Крыму также отметили – крымчане принесли цветы к памятникам в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе.

      Пророссийская "украинская община в 2018/ Источник: krymr.com

      Так называемый митинг от так называемой украинской общины Крыма/ Источник: krymr.com

      Отметим, тогда "Украинская община города Керчи" получила разрешение от оккупантов на проведение "митинга", но активистам Украинского культурного центра проводить акцию запретили.

      blog_ava
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      1274
      Теги: Новости Украины Новости политики Керчь Украина – Россия Новости Крыма Тарас Шевченко Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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