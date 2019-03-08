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      Окупанти в Криму відзначатимуть річницю з дня народження Тараса Шевченка

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      Окупаційна влада Криму анонсує подію у річницю з дня народження Шевченка
      Окупаційна влада Криму анонсує подію у річницю з дня народження Шевченка / Крим. Реалії

      Російська влада в українському Криму офіційно оголосила про намір відзначити 205-ту річницю дня народження Тараса Шавченка і запросила туди "усіх охочих".

      "Захід" окупанти проведуть 9 березня в Керчі, повідомляють "Крим Реалії".

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      "Українська громада міста Керчі (проросійська організація, – 24 канал) 9 березня о 10:00 запрошує всіх охочих вшанувати пам'ять видатного українського діяча покладанням квітів у сквері імені Тараса Шевченка", – йдеться у повідомленні місцевої російської адміністрації.

      Зазначимо, рік тому день у народження Шевченка його пам'ять в окупованому Криму також відзначили – кримчани принесли квіти до пам'ятників у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.


      Проросійська "українська громада  у 2018/ Джерело: krymr.com


      Так званий мітинг від так званої української громади Криму/ Джерело: krymr.com

      Зазначимо, рік тому "українська громада Кримуі" отримала дозвіл від окупантів на проведення "мітингів", але активістам Українського культурного центру проводити акцію заборонили.

      blog_ava
      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      54686
      Теги: Новини України Анексія Криму Тарас Шевченко Новини Криму Україна – Росія Керч Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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