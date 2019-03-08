Окупанти в Криму відзначатимуть річницю з дня народження Тараса Шевченка

Російська влада в українському Криму офіційно оголосила про намір відзначити 205-ту річницю дня народження Тараса Шавченка і запросила туди "усіх охочих".

"Захід" окупанти проведуть 9 березня в Керчі, повідомляють "Крим Реалії".

Читайте також: Дипломати 13 країн записали зворушливі відео до річниці з дня народження Шевченка

"Українська громада міста Керчі (проросійська організація, – 24 канал) 9 березня о 10:00 запрошує всіх охочих вшанувати пам'ять видатного українського діяча покладанням квітів у сквері імені Тараса Шевченка", – йдеться у повідомленні місцевої російської адміністрації.

Зазначимо, рік тому день у народження Шевченка його пам'ять в окупованому Криму також відзначили – кримчани принесли квіти до пам'ятників у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.



Проросійська "українська громада у 2018/ Джерело: krymr.com



Так званий мітинг від так званої української громади Криму/ Джерело: krymr.com

Зазначимо, рік тому "українська громада Кримуі" отримала дозвіл від окупантів на проведення "мітингів", але активістам Українського культурного центру проводити акцію заборонили.