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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Оккупанты в Крыму из-за карантина прекратили регистрировать браки и разводы

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      Зареєструвати одруження чи розлучення в Криму вже не можна / GettyImages

      ЗАГСы в оккупированном Россией Крыму приостановили регистрацию отдельных актов гражданского состояния. Если зарегистрировать рождение или смерть на полуострове можно, то жениться – уже нет.

      У Криму призупинили реєстрації актів цивільного стану за всіма видами, крім реєстрацій народження і смерті Про це повідомляє Крим.реалії.

      Подивіться Як виглядає півострів в умовах тотального карантину

      "Міністерство юстиції переконливо просить звертатися в органи РАЦС виключно за гострої необхідності", – йдеться в повідомленні.

      Раніше Міністерство юстиції Росії запропонувало призупинити державну реєстрацію укладення шлюбів і розлучень.

      У зверненні Мін'юсту до влади регіонів Росії і анексованого Криму пропонують перенести вже призначені одруження на більш пізній термін. Як можливий варіант, зазначається "після 1 червня 2020 року".

      Чи можна на карантині одружитися чи розлучитися в Україні

      Так. В Україні можна. Усі адміністративні послуги продовжують надавати, запевняють у Міністерстві юстицій. Зокрема, і в онлайн-режимі.

      Але і молодята, і працівники РАЦСу повинні суворо дотримуватись умов карантину. Зокрема, одягати маски та рукавиці.


      Молодята, які не скасували весілля через карантин / Фото з фейсбуку Мін'юсту

      В Україні за час карантину, за даними 9 квітня, 5138 тисяч пар уклали шлюб. Натомість 1753 пари – розлучилися. Детальніше про те, чому кількість розлучень перевищує цифру укладених шлюбів – читайте за посиланням.

      Теги: Новости Украины Новости политики
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