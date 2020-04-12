Окупанти в Криму через карантин припинили реєструвати шлюби і розлучення
РАЦСи в окупованому Росією Криму призупинили реєстрацію окремих актів цивільного стану. Якщо зареєструвати народження чи смерть на півострові можна, то одружитися – вже ні.
У Криму призупинили реєстрації актів цивільного стану за всіма видами, крім реєстрацій народження і смерті Про це повідомляє Крим.Реалії.
Подивіться Як виглядає півострів в умовах тотального карантину
"Міністерство юстиції переконливо просить звертатися в органи РАЦС виключно за гострої необхідності", – йдеться в повідомленні.
Раніше Міністерство юстиції Росії запропонувало призупинити державну реєстрацію укладення шлюбів і розлучень.
У зверненні Мін'юсту до влади регіонів Росії і анексованого Криму пропонують перенести вже призначені одруження на більш пізній термін. Як можливий варіант, зазначається "після 1 червня 2020 року".
Чи можна на карантині одружитися чи розлучитися в Україні
Так. В Україні можна. Усі адміністративні послуги продовжують надавати, запевняють у Міністерстві юстицій. Зокрема, і в онлайн-режимі.
Але і молодята, і працівники РАЦСу повинні суворо дотримуватись умов карантину. Зокрема, одягати маски та рукавиці.
Молодята, які не скасували весілля через карантин / Фото з фейсбуку Мін'юсту
В Україні за час карантину, за даними 9 квітня, 5 тисяч 138 пар уклали шлюб. Натомість 1753 пари – розлучилися. Детальніше про те, чому кількість розлучень перевищує цифру укладених шлюбів – читайте за посиланням.
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