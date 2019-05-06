Оккупанты в Крыму уберут из скандального учебника "крымских татар-коллаборационистов"

Под шквалом критики оккупационная власть Крыма пообещала изъять из школьного учебника по истории главу о роли крымских татар в Великой отечественной войне. Там их называли "коллаборационистами".

Такое решение оккупанты приняли, чтобы предотвратить конфликт на межнациональной почве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемое "министерство образования, науки и молодежи Крыма".

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24 канал писал, что Россия выдала новые учебники по истории Крыма за 10-й класс со своей, пропагандистской, версией событий. В учебнике написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

В пропагандистском учебнике писали не только о помощи, но и о том, что крымские татары якобы служили в гитлеровской армии с оружием в руках. Эту главу оккупанты обещают удалить до начала учебного года.



Отрывок из пропагандистского школьного учебника по истории Крыма

Изъять информацию из учебника ранее предложила группа экспертов, которую создали специально для ее изучения. По словам правозащитников, в учебнике утверждалось, что "часть крымских татар встречала немецких оккупантов цветами и вином".

Учебник выпустило издательство "Просвещение"в аннексмрованном Крыму в 2018 году. Среди авторов и экспертов научно-редакционного совета — крымские "ученые" и "политики".

Действительно ли крымские татары помогали нацистам? В 1930-х годах политика правительства СССР в отношении крымских татар существенно ухудшилась. Под предлогом борьбы с "местным национализмом" начались аресты крымскотатарской интеллигенции. Поэтому после того, как Крым был оккупирован нацистами, некоторые местные активисты начали сотрудничать с гитлеровской администрацией. Однако с немецкими оккупантами в Крыму сотрудничали не только крымские татары. Более того, среди коллаборационистов они явно были в меньшинстве, так как руководителями "управ" в городах и поселках полуострова немцы назначали в основном россиян.



Однако в Красной армии воевали свыше 2,3 тысячи офицеров-крымских татар. Девять крымских татар были удостоены звания Героев Советского Союза, еще 5 получили ордена Славы третьей степени. Воевали крымские татары и в партизанских отрядах. Насильственное выселение крымских татар с полуострова началось 18 мая 1944 года. Советская власть обвинила весь коренной народ в государственной измене и сотрудничестве с фашистским оккупационным режимом во время Второй мировой войны.