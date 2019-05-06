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      Окупанти у Криму заберуть із скандального підручника "кримських татар-колабораціоністів"

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      Окупанти у Криму погодились вилучити з підручника главу, де кримських татар назвали "колабораціоністами"
      Окупанти у Криму погодились вилучити з підручника главу, де кримських татар назвали "колабораціоністами" / Фото з відкритих джерел

      Під шквалом критики окупаційна влада Криму пообіцяла вилучити зі шкільного підручника з історії главу про роль кримських татар у Великій вітчизняній війні. Там їх називали "колабораціоністами".

      Таке рішення окупанти прийняли, аби запобігти конфлікту на міжнаціональному ґрунті, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на так зване "міністерство освіти, науки і молоді Криму".

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      24 канал писав, що Росія видала нові підручники з історії Криму за 10-й клас зі своєю – пропагандистською версією подій. У підручнику написано, що кримські татари нібито активно допомагали нацистам у Другій світовій війні.

      У пропагандистському підручнику писали не тільки про допомогу, а й про те, що кримські татари нібито служили у гітлерівській армії зі зброєю в рука Цю главу окупанти обіцяють видалити до початку навчального року.


      Уривок з пропагандистського шкільного підручника з історії Криму

      Вилучити інформацію з підручника раніше запропонувала група експертів, яку створили спеціально для її вивчення. За словами правозахисників, в підручнику стверджувалося, що "частина кримських татар зустрічала німецьких окупантів квітами та вином".

      Підручник випустило видавництво "Просвещение"в анексованому Криму у 2018 році. Серед авторів і експертів науково-редакційної ради — кримські "вчені" і "політики".

      Чи справді кримські татари допомагали нацистам?У 1930-х роках політика уряду СРСР щодо кримських татар суттєво погіршилася. Під приводом боротьби з "місцевим націоналізмом" почалися арешти кримськотатарської інтелігенції. Тому після того, як Крим був окупований нацистами, деякі місцеві активісти почали співпрацювати з гітлерівською адміністрацією.  Проте з німецькими окупантами у Криму співпрацювали не тільки кримські татари. Більше того, серед колабораціоністів вони явно були в меншості, адже керівниками "управ" у містах і селищах півострова німці призначали здебільшого росіян.

      Проте в Червоній армії воювали понад 2,3 тисячі офіцерів-кримських татар. Дев’ять кримських татар були удостоєні звання Героїв Радянського Союзу, ще 5 отримали ордена Слави третього ступеня. Воювали кримські татари і в партизанських загонах. Насильницьке виселення кримських татар із півострова почалося 18 травня 1944 року. Радянська влада звинуватила весь корінний народ у державній зраді та співпраці з фашистським окупаційним режимом під час Другої світової війни.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Кримські татари Російська пропаганда Освіта Історія
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