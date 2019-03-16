Оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины и понесли потери на Донбассе

В течение суток 15 марта пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом трижды враг открывал огонь с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Оккупанты обстреливали наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны два раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая и вблизи села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции в районе села Крымское, а также с противотанкового ракетного комплекса возле населенного пункта Новозвановка и из стрелкового оружия вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.