Окупанти вкотре порушили режим тиші та зазнали втрат на Донбасі

Упродовж доби 15 березня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому тричі ворог відкривав вогонь з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Окупанти обстрілювали наші війська з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ були обстріляні двічі у районі населеного пункту Новоселівка Друга та поблизу села Широкине.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції у районі села Кримське, а також з протитанкового ракетного комплексу біля населеного пункту Новозванівка та зі стрілецької зброі поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Втрат серед наших захисників немає. Жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.