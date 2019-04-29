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      Оккупанты в Севастополе на Пасху устроили верующим проверку перед собором: фото

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      Оккупанты в Севастополе впускали верующих в собор только после осмотра и металлоискателя
      Оккупанты в Севастополе впускали верующих в собор только после осмотра и металлоискателя / Крым. Реалии

      В оккупированном Севастополе на Пасху верующих, которые шли с пасхальными корзинками в Свято-Владимирский собор в заповеднике "Херсонес Таврический", пропускали через металлоискатели. Кроме того, осматривали их личные вещи.

      Осмотром сумок и других вещей всех желающих посвятить пасху на входных воротах заповедника занимались охранники, пишет издание "Крым. Реалии".

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      Православные верующие несли пасхальные корзинки в Свято-Владимирский собор и располагались на площади перед ним.

      Местные так называемые правоохранители в течение дня перекрывали единственную узкую дорогу, ведущую к заповеднику. В прилегающем микрорайоне вдоль этой дороги накопилось несколько десятков автомобилей.


      Оккупанты в Севастополе осматривают верующих на входе в храм / Источник: ru.krymr.com

      Отметим, украинцы в России поздравили пленных моряков накануне Пасхи. Вместе с союзом украинских женщин Москвы они передали 24 украинским военнопленным морякам праздничные пакеты-корзинки с приветственными открытками.

      На такие "меры безопасности" уже отреагировали также в соцсетях.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Пасха Религия
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