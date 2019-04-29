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      Окупанти у Севастополі на Великдень влаштували вірянам перевірку перед собором: фото

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      Окупанти у Севастополі впускати вірян до собору лише після огляду та металошукача
      Окупанти у Севастополі впускати вірян до собору лише після огляду та металошукача / Крим.Реалії

      В окупованому Севастополі на Великдень вірян, які йшли з великодніми кошиками у Свято-Володимирський собор в заповіднику "Херсонес Таврійський", пропускали через металошукачі. Окрім того, оглядали їхні особисті речі.

      Оглядом сумок та інших речей усіх охочих посвятити паску на вхідних воротах заповідника займалися охоронці, пише видання "Крим.Реаліії".

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      Православні віряни несли великодні кошики до Свято-Володимирського собору і розташовувалися на площі перед ним. 

      Місцеві так звані правоохоронці протягом дня перекривали єдину вузьку дорогу, яка веде до заповідника. У прилеглому мікрорайоні вздовж цієї дороги накопичилось кілька десятків автомобілів.


      Окупанти в Севастополі оглядають вірян на вході у храм/ Джерело: ru.krymr.com

      Зазначимо, українці у Росії привітали полонених моряків напередодні Великодня. Разом із спілкою українських жінок Москви вони передали 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

      На такі "заходи безпеки" вже відреагували також у соцмережах. 

       

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      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Релігія Великдень
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