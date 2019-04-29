Окупанти у Севастополі на Великдень влаштували вірянам перевірку перед собором: фото

В окупованому Севастополі на Великдень вірян, які йшли з великодніми кошиками у Свято-Володимирський собор в заповіднику "Херсонес Таврійський", пропускали через металошукачі. Окрім того, оглядали їхні особисті речі.

Оглядом сумок та інших речей усіх охочих посвятити паску на вхідних воротах заповідника займалися охоронці, пише видання "Крим.Реаліії".

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Православні віряни несли великодні кошики до Свято-Володимирського собору і розташовувалися на площі перед ним.

Місцеві так звані правоохоронці протягом дня перекривали єдину вузьку дорогу, яка веде до заповідника. У прилеглому мікрорайоні вздовж цієї дороги накопичилось кілька десятків автомобілів.



Окупанти в Севастополі оглядають вірян на вході у храм/ Джерело: ru.krymr.com

Зазначимо, українці у Росії привітали полонених моряків напередодні Великодня. Разом із спілкою українських жінок Москви вони передали 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

На такі "заходи безпеки" вже відреагували також у соцмережах.