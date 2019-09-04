Оккупанты врут о наплыве украинских туристов в Крыму

Оккупационные СМИ заявляют о массовом наплыве украинских туристов в аннексированном Крыму. Украинские пограничники опровергают эту информацию.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в августе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысячи граждан и 53 тысячи транспортных средств. На аннексированный полуостров приехали 172 тысячи человек, а 190 тысяч – на материковую часть Украины.

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Еще в августе 2018 года пограничники зафиксировали уменьшение более чем на 16 тысяч оформленных граждан на админгранице и на 4600 – транспортных средств. В целом тенденция уменьшения пассажиропотока в аннексированный Крым прослеживается в течение всего 2019 года.

За 8 месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях 1,722 миллиона человек, что на 23 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 8 100 уменьшилось количество оформленных авто.

С какой целью украинцы посещают Крым?

Подавляющее большинство граждан посещают родственников, решают свои бытовые вопросы, а также оформляют документы. В Государственной пограничной службе заверили, что после всех дел украинцы возвращаются в обратных направлениях.

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Накануне сезона оккупанты заявляли, что в этом году полуостров примет более 7 миллионов отдыхающих. На самом деле сообщения крымчан в соцсетях свидетельствуют об обратном – пляжи пустые, а туристы ничего не платят.

В прошлом году оккупанты в Крыму пытались показать выгодную статистику туристического сезона, говоря о рекордных 6,1 миллионах туристов, из которых около 1 миллиона украинцев.