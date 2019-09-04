Окупанти брешуть про наплив українських туристів у Криму

Окупаційні ЗМІ заявляють про масовий наплив українських туристів у анексованому Криму. Українські прикордонники спростовують цю інформацію.

У Державній прикордонній службі повідомили, що у серпні 2019 року адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362 тисячі громадян та 53 тисячі транспортних засобів. На анексований півострів приїхали 172 тисячі осіб, а 190 тисяч – на материкову частину України.

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Ще у серпні 2018 року прикордонники зафіксували зменшення на понад 16 тисяч оформлених громадян на адмінмежі та на 4600 – транспортних засобів. Загалом тенденція щодо зменшення пасажиропотоку в анексований Крим прослідковується упродовж усього 2019 року.

За 8 місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1,722 мільйона осіб, що на 23 тисячі менше ніж за аналогічний період минулого року. Також на 8 100 зменшилась кількість оформлених авто.

З якою метою українці відвідують Крим?

Переважна більшість громадян відвідують родичів, вирішують свої побутові питання, а також оформулюють документи. У Державній прикордонній службі запевнили, що після усіх справ українці повертаються у зворотних напрямках.

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Напередодні сезону окупанти заявляли, що в цьому році півострів прийме понад 7 мільйонів відпочивальників. Насправді дописи кримчан в соцмережах свідчать про протилежне – пляжі порожні, а туристи нічого не платять.

Минулого року окупанти в Криму намагалися показати вигідну статистику туристичного сезону, говорячи про рекордні 6,1 мільйонів туристів, з яких близько 1 мільйона українців.