15:02
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Оккупанты взялись решать проблему с нехваткой воды в Крыму

      199 Читати новину українською
      Оккупанты в Крыму начали заполнять водохранилище, из которого хотят перебрасывать воду на север полуострова
      Оккупанты в Крыму начали заполнять водохранилище, из которого хотят перебрасывать воду на север полуострова / Фото из открытых источников

      Пророссийская власть оккупированного полуострова начала переброску воды из Белогорского водохранилища в соседнее – Тайганское. Благодаря этому оккупанты хотят решить проблему с питьевой водой для севера Крыма.

      Такой шаг они объясняют "обильными зимними осадками", пишет издание "Крым.Реалии".

      Читайте также: Как Россия собирается заселить оккупированный Крым жителями Сибири

      Издание со ссылкой на данные подчиненного оккупационной власти управления водного хозяйства и мелиорации отмечает, что сейчас в Белогорском водохранилище накоплено более 20 миллионов кубических метров воды.

      В 2019-2020 годах подконтрольные России власти Крыма планируют построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова с Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

      Возможность переброски воды оккупанты обсуждали еще в октябре 2018 года. Сейчас пророссийские власти решили, что такой вариант решит проблему с нехваткой питьевой воды для севера оккупированного Крыма.

      Издание пишет, что эксперты в то же время убеждены – такие действия проблему питьевой воды точно не решат.

      Білогірське водосховище
      Белогорское водохранилище после "зимних осадков" 27 января 2019 года/ Источник: Крым. Реалии

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Экология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бьерндалену – 45: что нужно знать о живой легенде биатлона
      сегодня , 14:04 Бьерндалену – 45: что нужно знать о живой легенде биатлона
      Наталя Сколоздра 807
      Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев
      сегодня , 13:04 Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев
      7637
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня , 13:02 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      38579
      Международный день памяти жертв Холокоста: исторические факты
      сегодня , 12:38 Международный день памяти жертв Холокоста: исторические факты
      Ігор Саджениця 1952
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      сегодня , 09:04 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      1384
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Ежедневно на Евромайдан жертвуют до 350 000 гривен, - коменданты Евромайдана (Дополнено)
       18 февраля 2014 , 09:09 16
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Секреты топливных карточек
       26 июля 2018 , 13:15
      Защитник Карпат близок к переходу в испанский клуб
       17 января , 22:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук