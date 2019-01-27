Оккупанты взялись решать проблему с нехваткой воды в Крыму

Пророссийская власть оккупированного полуострова начала переброску воды из Белогорского водохранилища в соседнее – Тайганское. Благодаря этому оккупанты хотят решить проблему с питьевой водой для севера Крыма.

Такой шаг они объясняют "обильными зимними осадками", пишет издание "Крым.Реалии".

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Издание со ссылкой на данные подчиненного оккупационной власти управления водного хозяйства и мелиорации отмечает, что сейчас в Белогорском водохранилище накоплено более 20 миллионов кубических метров воды.

В 2019-2020 годах подконтрольные России власти Крыма планируют построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова с Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Возможность переброски воды оккупанты обсуждали еще в октябре 2018 года. Сейчас пророссийские власти решили, что такой вариант решит проблему с нехваткой питьевой воды для севера оккупированного Крыма.

Издание пишет, что эксперты в то же время убеждены – такие действия проблему питьевой воды точно не решат.



Белогорское водохранилище после "зимних осадков" 27 января 2019 года/ Источник: Крым. Реалии