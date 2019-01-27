Окупанти взялися вирішувати проблему із нестачею води у Криму

Проросійська влада окупованого півострова почала перекидання води з Білогірського водосховища у сусіднє – Тайганське. Завдяки цьому окупанти хочуть вирішити проблему із питною водою для півночі Криму.

Такий крок вони пояснюють "рясними зимовими опадами", пише видання "Крим.Реалії".

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Видання із посиланням на дані підпорядкованого окупаційній владі управління водного господарства та меліорації зазначає, що наразі у Білогірському водосховищі накопичено понад 20 мільйонів кубічних метрів води.

У 2019-2020 роках підконтрольні Росії влада Криму планує побудувати водовід, який забезпечить подачу води на північ півострова з Тайганського водосховища в Білогірському районі.

Можливість перекидання води окупанти обговорювали ще у жовтні 2018 року. Зараз проросійська влада вирішила, що такий варіант вирішить проблему із нестачею питаної води для півночі окупованого Криму.

Видання пише, що експерти натомість переконані – такі дії проблему питної води точно не вирішать.



Білогірське водосховище після "зимових опадів" 27 січня 2019 року/ Джерело: Крим. Реалії