Оккупанты затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской

17 июля в Минске договорились о начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в Станице Луганской, в частности на мосту. Однако оккупанты затягивают этот процесс.

В штабе ООС сообщили, что в связи с завершением изъятия взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона уже готова провести демонтаж фортификационных сооружений.

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Однако от оккупантов поступило сообщение, что они решили продолжить работы до 25 августа. Это означает, что украинская сторона не может начать работы раньше.

В штабе добавили, что действия пророссийских боевиков свидетельствуют о намеренном срыве запланированных мероприятий.

После того, как 17 июля в Минске договорились о начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в Станице Луганской украинская сторона заявила о готовности к скорейшему ремонту своей части моста.



Карта оккупированных территорий: 24 канал

Что известно о разведении сил на Станице Луганской?

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение подразделений ВСУ и пророссийских боевиков возле Станицы Луганской. Развести войска пытались еще с 2016 года. Это нужно, чтобы на передовой прекратились обстрелы и начались ремонтные работы, в частности восстановление моста в Станице Луганской.



Леонид Кучма утверждал, что при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5 – 3 месяцев. Однако оккупанты постоянно затягивают процесс.