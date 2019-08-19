10:43
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Окупанти затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській

      48 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / hromadske.ua

      17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту. Однак окупанти затягують цей процес.

      У штабі ООС повідомили, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона уже готова провести демонтаж фортифікаційних споруд.

      Важливо: Окупанти продовжують порушувати перемир'я: загинув нацгвардієць

      Однак від окупантів надійшло повідомлення, що вони вирішили продовжити роботи до 25 серпня. Це означає, що українська сторона не може розпочати роботи раніше.

      У штабі додали, що дії проросійських бойовиків свідчать про навмисний зрив запланованих заходів.

      Після того, як 17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, українська сторона заявила про готовність до якнайшвидшого ремонту своєї частини моста.

      війна на донбасі окуповані території україна росія
      Карта окупованих територій: 24 канал

      Що відомо про розведення сил на Станиці Луганській? 27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та проросійських бойовиків біля Станиці Луганської. Розвести війська намагалися ще з 2016 року. Це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалися ремонтні роботи, зокрема відновлення мосту в Станиці Луганській.

      Леонід Кучма стверджував, що за умови дотримання перемир'я, міст відремонтують протягом 1,5 – 3 місяців. Однак окупанти постійно затягують процес.

      blog_ava
      Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА у 6 областях
      сьогодні
      6100
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      сьогодні , 10:00 Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      Блог Медіа 298
      Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      сьогодні , 08:40 Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      Сергій Климовський 2095
      Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      сьогодні , 08:04 Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      5031
      Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      18 серпня , 22:01 Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1964
      Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      18 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      2559
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук