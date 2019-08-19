Окупанти затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській
17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту. Однак окупанти затягують цей процес.
У штабі ООС повідомили, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона уже готова провести демонтаж фортифікаційних споруд.
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Однак від окупантів надійшло повідомлення, що вони вирішили продовжити роботи до 25 серпня. Це означає, що українська сторона не може розпочати роботи раніше.
У штабі додали, що дії проросійських бойовиків свідчать про навмисний зрив запланованих заходів.
Після того, як 17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, українська сторона заявила про готовність до якнайшвидшого ремонту своєї частини моста.
Карта окупованих територій: 24 канал
Що відомо про розведення сил на Станиці Луганській? 27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та проросійських бойовиків біля Станиці Луганської. Розвести війська намагалися ще з 2016 року. Це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалися ремонтні роботи, зокрема відновлення мосту в Станиці Луганській.
Леонід Кучма стверджував, що за умови дотримання перемир'я, міст відремонтують протягом 1,5 – 3 місяців. Однак окупанти постійно затягують процес.
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