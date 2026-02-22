Фронт без электричества: СОУ полностью погасили свет россиянам на Запорожье

В ночь на 22 февраля Силы обороны Украины поразили ряд подстанций, которые обеспечивали электроснабжение прифронтовой зоны оккупантов в Запорожской области. По предварительным данным, россиянам удалось восстановить свет только в части оккупированной области.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что российские энергетики не могут осилить весь объем работы из-за кризиса кадров. Для Украины же такие атаки являются важной частью достижения цели расшатывания настроений противника.

Россияне остались без света в Запорожье

По состоянию на утро 22 февраля было известно, что северная часть оккупированной Запорожской области осталась без света. Именно там расположены вражеские позиции врага. Проблема коснулась и Бердянска, где остановили водоснабжение из-за отсутствия мощностей для работы насосов.

"В "энергетическую игру" мы играем лучше. Работа наших энергетиков лучше, чем тех, кто работает на оккупированных территориях. У них небольшая заработная плата, которая не соответствует уровню заработной платы, которую предлагают в российской армии. Многие российские энергетики бросают свою работу и подписывают контракты", – сказал руководитель Центра.

Интересно! Еще год назад Россия рассматривала Запорожское направление как приоритетное для атакующих действий. Однако планы врага "отменили" – сейчас ВСУ проводят контрдействия на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Андрющенко объяснил, что отключение света на оккупированных территориях является частью стратегии ударов по территории России. Для того, чтобы украинские дроны беспрепятственно залетали в страну-агрессора, на ВОТ нужно "выключить" РЛС и системы РЭБ, которые потенциально могли бы глушить БпЛА.

Для такого отключения нужно, чтобы не было электричества. С этим мы прекрасно справляемся,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра добавил, что любые дестабилизирующие действия на территории врага отвлекают внимание россиян от войны. Ведь работать на "два фронта" достаточно трудно.

