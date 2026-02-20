Силы обороны Украины и в дальнейшем бьют по ключевым объектам российских войск, ослабляя их возможности для наступления. Об этом сообщили в Генштабе.

Смотрите также Минус пусковая установка С-300 и другие объекты: ВСУ успешно атаковали врага

Как ВСУ уничтожили склады и технику россиян?

В Запорожской области под удары попали вражеские пункты управления БпЛА. Также ВСУ уничтожили склад материально-технических средств и ремонтную базу. В районе Степногорска украинские военные били по местам скопления россиян.

На территории временно оккупированной Херсонщины Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, а также нанесли удары по живой силе противника.

В Луганской области в районе Можняковки Силы обороны уничтожили два российских склада с техникой и оборудованием. Еще один склад взлетел в воздух на территории Крыма.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. ВСУ продолжают методично истощать россиян,

– заявили в Генштабе.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ?