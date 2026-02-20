Сили оборони України й надалі б’ють по ключових об’єктах російських військ, послаблюючи їхні можливості для наступу. Про це повідомили в Генштабі.
Як ЗСУ знищили склади та техніку росіян?
У Запорізькій області під удари потрапили ворожі пункти управління БпЛА. Також ЗСУ знищили склад матеріально-технічних засобів та ремонтну базу. В районі Степногірська українські військові гатили по місцях скупчення росіян.
На території тимчасово окупованої Херсонщини Збройні Сили України знищили ворожий командно-спостережний пункт, а також завдали ударів по живій силі противника.
У Луганській області в районі Можняківки Сили оборони знищили два російські склади з технікою та обладнанням. Ще один склад злетів в повітря на території Криму.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. ЗСУ продовжують методично виснажувати росіян,
– заявили в Генштабі.
Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?
За останню добу армія окупантів втратила 970 солдатів. Російські війська проводять наступальні дії майже по всій лінії фронту.
На Донеччині ЗСУ відновили контроль над східною частиною Гришиного. Протягом 17 – 18 лютого на більшості напрямків фронту тривали інтенсивні бойові дії.
Оператори Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" на Донецькому напрямку. Росіяни використовували його для прикриття підрозділів.