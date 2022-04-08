Из оккупированного Шахтерска незадолго до удара по вокзалу в Краматорске выпустили ракеты

Пока Россия всячески пытается отрицать свою вину за ракетный удар по вокзалу Краматорска, в сети распространяется видео из временно оккупированного Шахтерска. На нем виден запуск ракет.

Ракеты из Шахтерска вылетели около 10:20. Расстояние от Краматорска составляет около 140 км.

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В России говорят, что атак на Краматорск не планировали

Город Шахтерск оккупирован Россией и находится под контролем боевиков. Российская пропаганда активно отрицает причастность оккупантов к атаке на Краматорск. Но, невзирая на это, ракеты с какой-то целью были выпущены.



Запуск ракет в Шахтерске / Скриншот

Оккупанты оправдывают себя тем, что они якобы не планировали никаких атак на Краматорск сегодня. Однако 2 ракеты из Шахтерска выпустили.

Оккупанты нанесли удар по вокзалу Краматорска: смотрите видео

В результате удара по вокзалу уже известно о по меньшей мере 39 погибших, из которых 4 – дети.