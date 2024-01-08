По словам так называемого оккупационного "главы" региона Владимира Сальдо, на месте выясняют масштабы аварийной ситуации. Он заверил, что часть жителей уже заживлена.

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Нет света из-за аварии

В результате аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут быть перебои с мобильной связью и интернетом,

– написал он.

По словам коллаборанта, специалисты Херсоноблэнерго занимаются выяснением аварийной ситуации, а также занимаются ее устранением. Оккупационный "глава" отметил, что электроэнергию уже вернули части жителей.

Сальдо даже уже успел пожаловаться на ситуацию Владимиру Путину. Он рассказал о нарушении поставок электроэнергии из-за ухудшения погодных условий. Об этом пропагандистским СМИ рассказал Дмитрий Песков. По его словам, президент страны-агрессора якобы поручил главе чрезвычайников и компании "Россети" принять все меры по тепло- и электроснабжению региона.

В Украине продолжают бороться с последствиями

Обратим внимание, что в 20:40 в ДТЭК сообщили, что вернули свет для 159 тысяч семей после непогоды. Известно, что целый день ремонтные бригады ликвидировали последствия циклона в усиленном режиме.

Ситуация в Одесской области. Там удалось заживить 148 тысяч домов в 466 населенных пунктах. Также отремонтировали 110 воздушных линий, питающих 3311 трансформаторных подстанций.

Ситуация в Днепропетровской области. Там удалось вернуть электроснабжение для 11 тысяч семей в 51 населенном пункте. Также возобновлена работа 46 воздушных линий и 1551 трансформаторных подстанций.

Продолжаем круглосуточно работать, пока каждая украинская семья не будет с теплом и светом,

– говорят в ДТЭК.

Украинцам будут отключать свет из-за долгов

Кабинет Министров Украины разрешил электропоставщикам отключать потребителей. Касается это только тех, у кого есть долгая задолженность за свет. Речь идет о должниках, проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Согласно постановлению №1405 от 29 декабря, правительство сняло мораторий на отключение поставок жилищно-коммунальных услуг в связи с неуплатой. Следовательно, граждане нашей страны, проживающие на территориях, где не ведутся боевые действия, из-за задолженности могут остаться без света.

Заметим, что о соответствующих мерах должников уже сообщают некоторые региональные поставщики.

Мы будем предупреждать наших должников о том, что у них долг, который они должны уплатить. Если потребитель не рассчитывается за полученные услуги, мы посылаем предупреждения. В течение 10 дней потребитель должен отреагировать,

– отмечает представитель ООО "Энера Винница" Татьяна Колодий.

Такие же сообщения поступают и от Кировоградской областной энергоснабжающей компании.