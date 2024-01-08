За словами так званого окупаційного "глави" регіону Владіміра Сальдо, на місці буцімто з'ясовують масштаби аварійної ситуації. Він запевнив, що частина мешканців уже заживлена.

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Немає світла через аварію

Внаслідок аварії на електромережах значна частина Херсонської області знеструмлена, можуть бути перебої з мобільним зв'язком та інтернетом,

– написав він.

За словами колаборанта, фахівці Херсонобленерго займаються з'ясуванням аварійної ситуації, а також займаються її усуненням. Окупаційний "глава" зазначив, що електроенергію вже повернули частині мешканців.

Сальдо навіть уже встиг поскаржитися на ситуацію Владіміру Путіну. Він розповів про порушення постачання електроенергії через погіршення погодних умов. Про це пропагандистським ЗМІ розповів Дмітрій Пєсков. За його словами, президент країни-агресорки буцімто доручив главі надзвичайників і компанії "Россєті" ухвалити всі заходи для тепло- та електрозабезпечення регіону.

В Україні продовжують боротися з наслідками

Звернімо увагу, що о 20:40 у ДТЕК повідомили, що повернули світло для 159 тисяч родин після негоди. Відомо, що впродовж цілого дня ремонтні бригади ліквідовували наслідки циклону у посиленому режимі.

Ситуація на Одещині. Там вдалося заживити 148 тисяч домівок у 466 населених пунктах. Також відремонтували 110 повітряних ліній, які живлять 3311 трансформаторних підстанцій.

Ситуація на Дніпропетровщині. Там вдалося повернути електропостачання для 11 тисяч родин у 51 населеному пункті. Також відновили роботу 46 повітряних ліній та 1551 трансформаторних підстанцій.

Продовжуємо цілодобово працювати, поки кожна українська родина не буде з теплом та світлом,

– кажуть у ДТЕК.

Українцям відключатимуть світло через борги

Кабінет Міністрів України дозволив електропостачальникам відключати споживачів. Стосується це лише тих, у кого є тривала заборгованість за світло. Мовиться про боржників, котрі мешкають на підконтрольних Україні територіях.

Згідно з постановою № 1405 від 29 грудня, уряд зняв мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою. Відтак, громадяни нашої країни, котрі мешкають на територіях, де не ведуться бойові дії, через заборгованість можуть залишитися без світла.

Зауважимо, що про відповідні заходи боржників уже повідомляють деякі регіональні постачальники.

Ми будемо попереджати наших боржників про те, що вони мають борг, який вони мають сплатити. У разі якщо споживач не розраховується за отримані послуги, ми надсилаємо попередження. Упродовж 10 днів споживач має відреагувати,

– зазначає речниця ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" Тетяна Колодій.

Такі ж повідомлення надходять і від Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії.