Воякам с оккупированной Донетчины не хватает людей, поэтому они снова проведут принудительную мобилизацию с 20 марта.

Людей будут привлекать к 1-му армейскому корпусу войск оккупантов, расположенному в оккупированном Донецке.

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По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса,

– говорится в сообщении Генштаба.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что под такой призыв попадают буквально все: и предприниматели, и шахтеры, и коммунальщики. Забирают даже пожилых мужчин и подростков.

Украинцев с оккупированных территорий бросают в самые горячие точки без всякой подготовки. У них преимущественно нет надлежащего снаряжения и средств защиты. Потери среди таких мобилизованных, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 70–80%

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