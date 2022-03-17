Людей залучатимуть до 1-го армійського корпусу військ окупантів, який розташований в окупованому Донецьку.

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За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу, – йдеться у дописі Генштабу.

Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова розповідала, що під такий призов потрапляють буквально всі: і підприємці, і шахтарі, і комунальники. Забирають навіть літніх чоловіків та підлітків.

Українців з окупованих територій кидають в найгарячіші точки без жодної підготовки. У них переважно немає належного спорядження та засобів захисту. Втрати серед таких мобілізованих, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, 70–80%

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