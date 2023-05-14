Украина возвращает Крым домой. Российские оккупанты уже прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированном полуострове. "Хлопок" пугает врага и заставляет его убегать.

Обратите внимание Как в России будут воспринимать разрушение Крымского моста: политтехнолог назвал возможные реакции

Между тем местные жители продолжают еще раз показывать российским оккупантам, что Крым – это Украина. В сети завирусилось видео, как женщина во временно оккупированной Евпатории исполняет на скрипке гимн Украины.

Женщина исполняет гимн Украины в Евпатории: смотрите видео с сети

Как Украина возвращает Крым домой

Алексей Резников – министр обороны – рассказал, что у Украины уже есть детальный план по освобождению полуострова.

Для России Крым есть и будет военной базой. Для Украины Крым – это место разнообразия – наш мост к глобальному Югу. Крым мы освободим без боя,

– подчеркнул Резников.

Люди в Крыму ждут возвращения домой. В частности, в Крыму активизировалось движение сопротивления "Желтая лента". Там действуют тысячи партизан, борющихся с российскими захватчиками.