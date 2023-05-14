Україна повертає Крим додому. Російські окупанти вже чудово розуміють, що у них немає жодних шансів на тимчасово окупованому півострів. "Бавовна" лякає ворога й змушує його тікати.

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Тим часом місцеві жителі продовжують вкотре показувати російським окупантам, що Крим – це Україна. У мережі завірусилося відео, як жінка у тимчасово окупованій Євпаторії виконує на скрипці гімн України.

Жінка виконує гімн України у Євпаторії: дивіться відео з мережі

Як Україна повертає Криму додому

Олексій Резніков – міністр оборони – розповів, що Україна вже має детальний план зі звільнення півострова.

Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня. Крим ми звільнимо без бою,

– наголосив Резніков.

Люди у Криму чекають повернення додому. Зокрема, у Криму активізувався рух опору "Жовта стрічка". Там діють тисячі партизанів, які борються з російськими загарбниками.