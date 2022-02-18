Первыми начали вывозить детей-сирот из детдома в оккупированном Донецке. Также есть сообщения, что старых людей вывозят силой, сообщает 24 канал.
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При этом местные сообщают, что оккупанты организовали автобусы для вывоза. Но эти автобусы стоят пустыми. Желающих выезжать, в частности в оккупированной Горловке, – не много.
Желающих "эвакуироваться" мало: смотрите видео
Что известно об "эвакуации"
- Террористы объявили об "эвакуации" людей в Россию 18 февраля. При этом выдали фейк, что якобы ВСУ собираются наступать. Впоследствии стало известно, что видео об этом записывали заранее, что может свидетельствовать о спланированной акции.
- Первые автобусы с эвакуированными жителями оккупированных территорий Донбасса уже прибыли в Россию. СМИ государства-агрессора сообщали, что полиция сопровождает людей в места размещения.
- В Украине опасались, что террористы могут прибегнуть к провокациям во время "эвакуации". В частности, говорилось, что колонну могут обстрелять или взорвать.