Першими почали вивозити дітей-сиріт із дитбудинку в окупованому Донецьку. Також є повідомлення, що старих людей вивозять силоміць, повідомляє 24 канал.
До теми Бойовики забороняють чоловікам евакуюватися з Донбасу – вони повинні воювати
При цьому місцеві повідомляють, що окупанти організували автобуси для вивезення. Але ці автобуси стоять пустими. Охочих виїжджати, зокрема, в окупованій Горлівці небагато.
Охочих на "евакуацію" мало: дивіться відео
Що відомо про "евакуацію"
- Терористи оголосили про "евакуацію" людей до Росії 18 лютого. При цьому видали фейк, що нібито ЗСУ збираються наступати. Згодом стало відомо, що відео про це записували заздалегідь, що може свідчити про сплановану акцію.
- Перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. ЗМІ держави-агресорки повідомляли, що поліція супроводжує людей до місць розміщення.
- В Україні побоювались, що терористи можуть вдатись до провокацій під час "евакуації". Зокрема, мовилося, що колону можуть обстріляти чи підірвати.