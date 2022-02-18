Першими почали вивозити дітей-сиріт із дитбудинку в окупованому Донецьку. Також є повідомлення, що старих людей вивозять силоміць, повідомляє 24 канал.

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При цьому місцеві повідомляють, що окупанти організували автобуси для вивезення. Але ці автобуси стоять пустими. Охочих виїжджати, зокрема, в окупованій Горлівці небагато.

Охочих на "евакуацію" мало: дивіться відео

Що відомо про "евакуацію"