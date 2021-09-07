На оккупированной Луганщине 9 горняков погибли в аварии на шахте

На территории оккупированной Россией части Луганской области на одной из шахт произошла трагедия. Там оборвался трос лифта, в результате чего погибли 9 горняков.

По информации источника информационного агентства, это произошло 6 сентября на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанск. Всего в лифте на момент аварии было 25 человек.

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Авария на шахте "Красный партизан": все, что известно

Авария со смертельным исходом произошла вечером 6 сентября во Луганской области (на оккупированной россиянами части в городе Червонопартизанск).

части в городе Червонопартизанск). По предварительным данным, в шахте "Красный партизан " оборвался трос, который держал клеть лифта. Это привело к гибели по меньшей мере 9 человек.

" оборвался трос, который держал клеть лифта. Это привело к гибели по меньшей мере 9 человек. В общем в лифте во время аварии было примерно 25 человек. К сожалению, пока неизвестно, в каком состоянии остальные – кроме тех, кто погиб. ТАСС пишет только, что "горняков пытаются деблокировать".

шахта "Красный партизан" – самое восточное угледобывающее предприятие Украины. Ранее входило в систему ДТЭК Рината Ахметова. Но с 2014 года шахту контролируют пророссийские боевики, объявив ее "государственной".

Обратите внимание – похожая ситуация сложилась в Волынской области в начале апреля 2021 года.