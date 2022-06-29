Кафиры присваивают детские лагеря в Бердянске

Захватчики также озвучили, что теперь будут проводить там свою "политику". Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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По его словам, некоторые администрации лагерей не согласились на условия кафиров, в том числе и директор лагеря "Факел". За неповиновение россияне арестовали ее, а затем забрали и увезли в неизвестном направлении.

Теперь там вывешивают триколоры и готовятся к какой-то своей оздоровительной деятельности,

– добавил журналист.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожье: смотрите видео

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