Окупанти привласнюють дитячі табори у Бердянську
Загарбники також озвучили, що тепер проводитимуть там свою "політику". Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.
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За його словами, дехто з адміністрацій таборів не погодилися на умови окупантів, зокрема й директорка табору "Факел". За непокору росіяни заарештували її, а потім забрали та вивезли в невідомому напрямку.
Тепер там вивішують триколори та готуються до якоїсь своєї оздоровчої діяльності,
– додав журналіст.
Кореспондент 24 каналу розповів про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео
Ситуація у Бердянську: останні новини
- Вчора, 28 червня, у Бердянську тричі за день лунали вибухи. Два з них були в районі місцевого порту, після чого над містом здійнявся дим. Офіційної інформації про те, що там сталося, немає. Схоже, що в окупантів щось пішло не за планом.
- Кількома днями раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники хочуть розмінувати порт Бердянська та розчистити його акваторію "у рамках логістичного забезпечення", аби використовувати його у власних цілях. Ймовірно, їм це потрібно для того, щоб вивозити вкрадене українське зерно.
- Тим часом окупанти не припиняють чинити свої звірства. Так, нещодавно стало відомо, що російський військовий у Бердянську зґвалтував 29-річну жінку. Він погрожував їй застосуванням фізичного насильства у випадку відмови. Це сталося ще 6 червня, однак постраждала заявила про злочин нелюда пізніше.