Окупанти привласнюють дитячі табори у Бердянську

Загарбники також озвучили, що тепер проводитимуть там свою "політику". Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, дехто з адміністрацій таборів не погодилися на умови окупантів, зокрема й директорка табору "Факел". За непокору росіяни заарештували її, а потім забрали та вивезли в невідомому напрямку.

Тепер там вивішують триколори та готуються до якоїсь своєї оздоровчої діяльності,

– додав журналіст.

Кореспондент 24 каналу розповів про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео

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