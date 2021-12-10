На оккупированном Донбассе есть около 200 мест, где пытают украинцев

Правоохранители расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконными заключениями и пытками на оккупированных территориях. Уже установили около 200 так называемых "тюрем" боевиков.

В этих местах на протяжении всего периода войны удерживали и продолжают удерживать украинцев. Об этом рассказал начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

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Скольких украинцев пытали в "тюрьмах" боевики

По словам Рудя, через эти места прошло более 3,5 тысячи человек. Большинство из них подвергались пыткам и другим формам жестокого и бесчеловечного поведения.

Сколько палачей осудили

Чиновник рассказал, что подозрения объявили уже более 140 лицам, а в суд направили обвинительные акты в отношении 54 человек. Также он обратил внимание на наличие трех приговоров в отношении 17 человек.

Это небольшое количество, но оно связано прежде всего с несовершенством Уголовно-процессуального законодательства относительно специального судебного разбирательства,

– пояснил Рудь.

Задержание палача "Изоляции" Куликовского: что известно

Украинские спецслужбы задержали боевика Дениса Куликовского – "Палыча" в Киеве. Он руководил тюрьмой "Изоляция".

По предварительной информации, в 2019 году Куликовский сбежал с оккупированных территорий в Россию. Против боевика возбудили дела за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, торговлю людьми, создание террористической группы или организации; нарушение законов и обычаев войны.