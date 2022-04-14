На оккупированном Донбассе мужчин для мобилизации ищут во время обходов жилых кварталов

На временно оккупированных Россией территориях Донетчины и Луганщины продолжают принудительно мобилизовать мужчин. Проводят рейды жилых кварталов, чтобы выполнить план.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По информации, в Горловке Донецкой области ежедневно проводят такие противоправные мероприятия.

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Ежедневные обходы

"Так, в городе Горловка, проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов", – заявили в Генштабе.

В ведомстве также установили, что командование оккупантов дало задание мобилизовать 60 – 70 тысяч человек на территории оккупированной Донетчины. Впрочем, показатели смогли выполнить лишь на 20%.

К слову, оккупационные власти Луганска объявили очередную волну мобилизации, чтобы пополнить подразделения, которые понесли потери в боях с ВСУ. Призывниками стали мужчины в возрасте до 65 лет.

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