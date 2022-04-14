Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України. За інформацією, у Горлівці, що на Донеччині, щодня проводять такі протиправні заходи.

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Щоденні обходи

"Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів", – заявили у Генштабі.

У відомстві також встановили, що командування окупантів дало завдання мобілізувати 60 – 70 тисяч осіб на території окупованої Донеччини. Утім, показники змогли виконати лише на 20%.

До слова, окупаційна влада Луганська оголосила чергову хвилю мобілізації, аби поповнити підрозділи, які зазнали втрат у боях із ЗСУ. Призовниками стали чоловіки віком до 65 років.

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