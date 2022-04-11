У Генштабі ЗСУ кажуть: окупаційна влада хоче оперативно поповнити втрати підрозділів. Так, в Алчевську з 24 лютого загинули понад 300 осіб, а в Донецьк привезли більше ніж 1200 загиблих.

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Мобілізовані жителі окупованого Донбасу гинуть на війні сотнями

Все це – мобілізовані місцеві жителі. Проте такий аргумент на росіян не діє: від окупованого Донбасу вимагають ще більше живої сили.

Так, російські військові проводять рейди по комунальних підприємствах та заводах Луганська. Вони шукають осіб призовного віку, яких примусово відправляють до військкоматів.

У Криму лякають наступом ЗСУ

Ведуть інформаційну пропаганду окупанти і на півострові Крим. Місцевих жителів лякають контрнаступом Збройних Сил України на Херсонщині. Мовляв, після цього українські військові підуть на Крим.

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