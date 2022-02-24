Об этом пишут в донецких телеграм-каналах. Около 23:30 там сообщили о сбое у оператора сотовой связи "Феникс".

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Проблемы со связью в Донецке

Люди жаловались, что в течение часа не могут отправить СМС. Пользователи из разных районов Донецка жаловались, что не могут дозвониться. В то же время проблем с доступом мобильного интернета якобы не было. Около 00:45 начали появляться сообщения о том, что связь уже восстановилась.

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