Про це пишуть у донецьким телеграм-каналах. Близько 23:30 там повідомили про збій в оператора стільникового зв'язку окупантів "Фенікс".

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Проблеми зі зв'язком у Донецьку

Люди бідкалися, що упродовж години не можуть відправити СМС. Користувачі з різних районів Донецька скаржилися, що не можуть додзвонитися Водночас проблем з доступом мобільного інтернету нібито не було. Близько 00:45 почали з'являтися повідомлення про те, що зв'язок вже відновився.

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