В оккупированном Донецке возле здания "правительства" боевиков произошел взрыв

18 февраля 2022 , 18:29
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Источник:

Интерфакс

Российские СМИ сообщили, что в оккупированном Донецке возле здания так называемого "правительства" боевиков прогремел взрыв.

Оккупанты заявили, что автомобиль принадлежит Денису Синенкову – начальнику так называемой "милиции" в оккупированной Донецкой области. По данным СМИ, боевик не пострадал.

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Взрыв прогремел около 19:00. На место происшествия отправились спасатели.

Взрыв в оккупированном Донецке: смотрите видео

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