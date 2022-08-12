Вся суть оккупантов: в Геническе толпа затоптала человека в очереди за пенсией

За пенсией приехали люди со всего района. Из-за хаоса произошла трагедия. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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По его словам, люди со всего района съехались, чтобы получить деньги, и из-за хаоса произошла трагедия – затоптали человека до смерти.

русские порядки, как и сама россия — отставшая страна и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в Украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?

– написал Хлань.

Он также добавил, что об этом событии стало известно от назначенного россиянами коллаборанта Сергея Мухина.

Арестович назвал условия освобождения Херсона

Советник главы Офиса президента ответил на вопрос, когда Украина может деоккупировать Херсон.

Через месяц не скажу, за два – есть шанс. Потому что есть определенные ритмы. Надо посмотреть, что они (российские войска – 24 канал) будут делать,

– объяснил Арестович.

Советник Ермака пояснил, что до 20 батальонных тактических групп стоят на левом берегу Херсона, которые могут пойти как на Запорожье, так и на Херсон. Арестович заявил, что война может продолжаться до следующего лета, если говорится о полном освобождении оккупированных территорий.

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